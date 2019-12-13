Политика Зеленский рассказал, когда закончится «эпоха бедности»

2019-12-14 15:00 153

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» закончится до конца срока его полномочий как главы государства.

«Это будет еще при моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом», — сказал Зеленский в эфире программы Право на власть.

По его словам, принято много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией и деолигархизацией, что должно пополнить государственный бюджет.

«Каждый должен платить в этой стране налоги. Потому что откуда брать пенсии, заработную плату? Зарплата увеличивается. Сейчас важна социальная миссия нашей команды — когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии», — заявил президент.

 Ранее Зеленский заявил, что в 2020 году будут повышены пенсии для людей старше 80 лет.

«Конец эпохи бедности» был одним из предвыборных лозунгов Зеленского, который в апреле победил на выборах президента с рекордной поддержкой — 73,22%.

 

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