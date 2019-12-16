Мир фото Грета Тунберг показала, что на самом деле творится в немецких поездах

2019-12-16 15:46 402

Скандальная шведская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала, что домой из Мадрида она добиралась, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" – написала Грета в Twitter.

Этот твит активистки поддержали многие немцы, которые недовольны хаосом, царящим на железной дороге.

16-летняя Грета путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям. Напомним, в Португалию Тунберг прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

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