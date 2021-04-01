Курьезы фото Странный памятник экоактивистке Грете Тунберг взбесил британских студентов

2021-04-01 08:39

В Британии на территории Университета Уинчестера установили памятник шведской экоактивистке, школьнице Грете Тунберг, пишет ВВС.

Руководство университета решило увековечить главную экоактивистку мира в бронзовой статуе, но сверстники Тунберг не оценили инициативу своих наставников и возмутились дорогостоящим памятником школьнице.

Студенты утверждают, что столь огромную сумму - 33 тысячи долларов, в период пандемии нужно было направить на более целесообразные меры. В частности, глава студенческого профкома Меган Болл заявила, что дистанционное обучение спровоцировало трудности для учащихся и они нуждаются в помощи.

Таким образом студенты призывают руководство ВУЗа выделить такую же сумму, как и потраченная на статую, на поддержку участников учебного процесса.