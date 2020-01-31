Курьезы Депутаты снова выдвинули высмеянную в Сети Грету Тунберг на Нобелевскую премию

2020-01-31 21:35 54

17-летнюю Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира 2020. Климатическую активистку выдвинули два шведских депутата Левой партии Йенс Холм и Хокан Свеннелинг, сообщает AFP.

"Главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира является то, что, несмотря на свой юный возраст, она работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", - написали депутаты в письме Норвежскому Нобелевскому комитету.

Напомним, в прошлом году Тунберг уже выдвигали на Нобелевскую премию мира, но награду отдали премьер-министру Эфиопии Абий Ахмед за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

В Соцсетях активно высмеивают порой не совсем логичные инициативы Тунберг.  

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Курьезы

Депутаты снова выдвинули высмеянную в Сети Грету Тунберг на Нобелевскую премию 2020-01-31 21:35 54
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видео Киевский пенсионер 15 лет переделывал подъезд в Версальский дворец - что получилось 2020-01-28 14:44 588
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