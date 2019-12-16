Политика фото В Черное море вошел ударный американский ракетный эсминец USS Ross

2019-12-16 11:14 141

В воды Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. В украинском регионе миноносец принимал участие в международных учениях в 2016 году.

"Он вместе с американским десантным кораблем LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016" и несколько дней провел в нашем городе", -  сообщает "Думская".

Американский миноносец построен на верфи Ingalls Shipbuilding, а вышел на воду он в марте 1996 года. Длина корабля составляет 154 метра, ширина - 20 метров. Вооружен различным артиллерийским и ракетным оружием. Он оснащен четырьмя газотурбинными установками мощностью 108 тысяч лошадиных сил, которые разгоняют миноносец до 32 узлов. Судно названо в честь капитана Дональда К. Росса, который награжден Медалью Почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

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