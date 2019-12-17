Детали Ученые раскрыли страшную правду о снах: такого никто не ожидал

2019-12-17 22:00 216

 

Ученые из Бригамской женской клиники и Медицинского центра диаконессы Бет Исраэль в ходе исследования выяснили, что в основном мигрень появляется после фрагментированного сна, причем на день позже.

Фрагментированный, или прерывистый, сон - состояние, когда человек продолжительное время, лежа в кровати, пытается уснуть, а потом погружается в поверхностный сон, в ходе которого постоянно просыпается.

В эксперименте приняли участи 98 человек, жаловавшихся на мигрень. Участники в течение шести недель заполняли специальный дневник, в котором подробно писали о сне, мигрени и вредных привычках.

Также каждому "подопытному" был выдан специальный гаджет на руку, измеряющий точное время сна и бодрствования.

В итоге исследователи выяснили, что головные боли появлялись у участников эксперимента только через день после прерывистого сна и после нескольких часов бодрствования в кровати в надежде уснуть.

Отмечается, что мигренью страдает около 15% мирового населения.

Напомним, что ученым удалось обнаружить связь между непогодой и хроническими болями. Оказалось, что низкое давление, сильный ветер, высокая влажность вызывают у многих британцев болезненные ощущения.

Ранее также сообщалось, что Мадонна отменила концерты из-за сильной боли. Звезда попросила прощения у своих поклонников.

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