Жизнь фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной

2023-11-06 20:04

 

Причиной полярного сияния, наблюдаемого вечером 5 ноября в Украине, была геомагнитная буря.

Причиной наблюдавшегося накануне в Украине полярного сияния стала мощная геомагнитная буря. Об этом сообщил Главный центр специального контроля (ГЦСК) в Facebook.

"В воскресенье, 5 ноября, средствами ГЦСК зафиксирован начавшийся около 12:01 (по киевскому времени) геомагнитный шторм и достигший максимального уровня G3 Кр7 около 20:40 (по киевскому времени). Мощная геомагнитная буря связана с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад. Это привело к полярному сиянию, которое наблюдали в Украине и во многих странах Северного полушария", - говорится в сообщении.

Свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты возникает вследствие взаимодействия ее магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Обычно полярные сияния наблюдают на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

В Главном центре спецконтроля добавили, что такая геомагнитная буря может привести к проблемам с контролем напряжения, зарядкой и отслеживанием поверхности. В частности, это приводит к тому, что спутниковая навигация ухудшается на несколько часов и нарушается низкочастотная радионавигация.

В течение дня геомагнитная обстановка должна прийти в норму, отметили в ГЦСК.

Напомним, вечером 5 ноября в разных уголках Украины наблюдали полярное сияние.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лучшим путем для стабильности в Украине является членство в ЕС, - фон дер Ляйен

2023-11-06 22:15

Синоптик предупреждает об аномальной погоде в Украине: к чему готовиться

2023-11-06 16:05

Курс доллара в Украине стабилизировался, а евро продолжает дорожать

2023-11-06 15:39

Расползается по Украине: гепатит А обнаружили еще в двух областях

2023-11-05 16:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

2023-11-06 21:37

фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной

2023-11-06 20:04

Синоптик предупреждает об аномальной погоде в Украине: к чему готовиться

2023-11-06 16:05

Расползается по Украине: гепатит А обнаружили еще в двух областях

2023-11-05 16:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Украинцам выдают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные 2023-11-06 21:37
фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной 2023-11-06 20:04
Синоптик предупреждает об аномальной погоде в Украине: к чему готовиться 2023-11-06 16:05
Расползается по Украине: гепатит А обнаружили еще в двух областях 2023-11-05 16:30