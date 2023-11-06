Жизнь фото Ученые объяснили причины северного сияния над Украиной

2023-11-06 20:04

Причиной полярного сияния, наблюдаемого вечером 5 ноября в Украине, была геомагнитная буря.

Причиной наблюдавшегося накануне в Украине полярного сияния стала мощная геомагнитная буря. Об этом сообщил Главный центр специального контроля (ГЦСК) в Facebook.

"В воскресенье, 5 ноября, средствами ГЦСК зафиксирован начавшийся около 12:01 (по киевскому времени) геомагнитный шторм и достигший максимального уровня G3 Кр7 около 20:40 (по киевскому времени). Мощная геомагнитная буря связана с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад. Это привело к полярному сиянию, которое наблюдали в Украине и во многих странах Северного полушария", - говорится в сообщении.

Свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты возникает вследствие взаимодействия ее магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Обычно полярные сияния наблюдают на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

В Главном центре спецконтроля добавили, что такая геомагнитная буря может привести к проблемам с контролем напряжения, зарядкой и отслеживанием поверхности. В частности, это приводит к тому, что спутниковая навигация ухудшается на несколько часов и нарушается низкочастотная радионавигация.

В течение дня геомагнитная обстановка должна прийти в норму, отметили в ГЦСК.

Напомним, вечером 5 ноября в разных уголках Украины наблюдали полярное сияние.