Світ На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю

2025-11-13 13:37

На Сонці стався найпотужніший вибух цього року, який призвів до радіоперебоїв в Європі та Африці. Про це повідомляє Space.com.

Спалах спричинив сильні перебої з радіозв'язком в Африці та Європі, порушивши високочастотний радіозв'язок на освітленій Сонцем стороні Землі.

Цей спалах став останнім із серії інтенсивних спалахів в районі AR4274. Попередні спалахи були зафіксовані 9 (X1.7) та 10 листопада (X1.2). Ці два спалахи супроводжувалися корональними викидами маси (CME).

CME від спалаху рухається до Землі зі швидкістю 7 млн км/год. Це може вплинути на Землю, спричинивши сильні магнітні бурі.

Сонячні спалахи класифікуються за силою на п'ять рівнів: A, B, C, M та X. Сонячні спалахи класу X є найпотужнішими, а число після X описує їхню інтенсивність.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне обстреливают Волчанск из "Сонцепеков" термобарическими боеприпасами

2024-05-29 19:15

видео Камеры NASA зафиксировали невероятно мощный взрыв на Солнце

2015-10-20 10:13

Еще новости в разделе "Світ"

На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю

2025-11-13 13:37

Колишньому президенту Південної Кореї висунули звинувачення у зловживанні владою і допомозі КНДР

2025-11-11 10:30

У Швеції дрон скинув банки з червоною фарбою на віллу торговельної делегації рашистів

2025-11-10 13:32

Земля швидко втрачає здатність відбиваюти сонячну енергію через танення льодовиків в Антарктиці

2025-11-08 13:34
Все статьи раздела "Світ"

Світ

На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю 2025-11-13 13:37
Колишньому президенту Південної Кореї висунули звинувачення у зловживанні владою і допомозі КНДР 2025-11-11 10:30
У Швеції дрон скинув банки з червоною фарбою на віллу торговельної делегації рашистів 2025-11-10 13:32
Земля швидко втрачає здатність відбиваюти сонячну енергію через танення льодовиків в Антарктиці 2025-11-08 13:34