Світ На Сонці стався найпотужніший вибух цього року - як це може вплинути на Землю

2025-11-13 13:37

На Сонці стався найпотужніший вибух цього року, який призвів до радіоперебоїв в Європі та Африці. Про це повідомляє Space.com.

Спалах спричинив сильні перебої з радіозв'язком в Африці та Європі, порушивши високочастотний радіозв'язок на освітленій Сонцем стороні Землі.

Цей спалах став останнім із серії інтенсивних спалахів в районі AR4274. Попередні спалахи були зафіксовані 9 (X1.7) та 10 листопада (X1.2). Ці два спалахи супроводжувалися корональними викидами маси (CME).

CME від спалаху рухається до Землі зі швидкістю 7 млн км/год. Це може вплинути на Землю, спричинивши сильні магнітні бурі.

Сонячні спалахи класифікуються за силою на п'ять рівнів: A, B, C, M та X. Сонячні спалахи класу X є найпотужнішими, а число після X описує їхню інтенсивність.