Политика Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео

2019-12-17 17:08 108

 

Журналисты показали кадры разгона протестующих, которые собрались под зданием украинского парламента 17 декабря.

Так, на опубликованном видео видно, что на месте работают десятки, если не сотни сотрудники силовых ведомств.

Как известно, участники акции успели установить несколько палаток под зданием парламента, однако спустя некоторое время правоохранители разобрали палатки.

Также корреспондент "Апострофа" сообщает, что есть пострадавшие как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. В отношении участников акции применялся газ.

По последним данным, один участник акции в результате конфликта потерял сознание, ему помогают сотрудники "Красного креста".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Авакова заявили, что под Радой пострадали уже 17 правоохранителей

2019-12-17 17:15 81

Около Верховной Рады тысячи людей - одновременно проходят четыре акции протеста

2019-12-17 11:46 405

Рынок земли: У Зеленского решили пока не продавать землю иностранцам

2019-12-17 10:45 231

Отмена неприкосновенности и безопасность дорог - план работы Рады на сегодня

2019-12-17 09:11 237

Еще новости в разделе "Политика"

"Давили на Зеленского": всплыло неожиданное фото во время Нормандской встречи

2019-12-17 17:30 69

У Авакова заявили, что под Радой пострадали уже 17 правоохранителей

2019-12-17 17:15 81

Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео

2019-12-17 17:08 108

Кучи брусчатки и плотные ряды полиции: какова ситуация возле Рады после столкновений

2019-12-17 16:45 138
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Давили на Зеленского": всплыло неожиданное фото во время Нормандской встречи 2019-12-17 17:30 69
У Авакова заявили, что под Радой пострадали уже 17 правоохранителей 2019-12-17 17:15 81
Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео 2019-12-17 17:08 108
Кучи брусчатки и плотные ряды полиции: какова ситуация возле Рады после столкновений 2019-12-17 16:45 138

Лента

17:30 "Давили на Зеленского": всплыло неожиданное фото во время Нормандской встречи
17:15 У Авакова заявили, что под Радой пострадали уже 17 правоохранителей
17:08 Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео
17:00 Полиция назвала причину пожара в одесском колледже
16:52 В Киеве на Институтской умер мужчина: стали известны причины
16:45 Кучи брусчатки и плотные ряды полиции: какова ситуация возле Рады после столкновений
16:30 Россия расширила санкционный список по Украине
15:44 За год в тюрьмы попали 389 журналистов, еще 49 - были убиты
15:16 Уволенный из Наполи Карло Анчелотии возглавит английский Эвертон
фото 14:45 Tesla Cybertruck не может ездить по дорогам США - нет зеркал заднего вида