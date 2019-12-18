Украина КАРТА На Донбассе бьют гранатометы и снайперы - у ВСУ снова есть потери

2019-12-18 11:46 174

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского - два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

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