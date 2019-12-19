Украина КАРТА Ситуация на Донбассе: обстреляны Марьинка и Водяное, ранен солдат ВСУ

2019-12-19 11:14 168

Как сообщает штаб ООС, за минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики обстреляли подразделения украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате ранения получил один украинский военный.

В секторе "Север" боевики осуществили два обстрела. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли Новолуганское. Еще пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия НВФ открывали огонь вблизи Березового; из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - Водяного; из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Марьинки.

 

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