Украина Сегодня в Киеве зажгут главную елку страны - на ней 750 игрушек и 4 км гирлянд

2019-12-19 15:14 201

Сегодня, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади столицы состоится официальное открытие главной елки страны и меньших во всех районах города.

Как сообщили в КГГА, зрителей также ожидают другие действа. В частности в 17:00 состоится встреча со Святым Николаем и карнавальное шествие, а в 18:00 начнется концерт с оркестром НАОНИ.

После того, как все полюбуются главной новогодней елкой страны, в 19:45 состоится выступление украинской группы "Друга Рика".

Высота елки достигает более 20 метров и на ее сооружение использовали 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.

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