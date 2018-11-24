Украина Сегодня в Украине зажгут свечи в память о жертвах голодоморов

2018-11-24 10:04 39

 

В Украине сегодня, 24 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

В связи с трагической годовщиной в Украине пройдет акция "Зажги свечу". В 16:00 по киевскому времени минутой молчания почтят память жертв Голодомора. Каждый желающий может вспомнить погибших украинцев - отнести свечу к мемориалам или зажечь ее на своем подоконнике.

Как известно, День памяти жертв голодоморов отмечается с 1998 года. Первые десять лет церемония в Киеве проходила перед памятным знаком на Михайловский площади.

С 2008 года, после открытия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", церемонию перенесли туда.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, из-за Голодомора погибли 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Недавно представительство Украины в ООН подготовило проект декларации к 85-летию трагедии Голодомора 1932-1933 годов, который может стать официальным документом Генеральной ассамблеи ООН.

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