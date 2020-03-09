Мир Олимпийский огонь из-за коронавируса зажгут без зрителей

2020-03-09 18:30 201

Греческий олимпийский комитет на заседании 9 марта решил, что церемония зажжения олимпийского огня 12 марта будет проходить без присутствия зрителей. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2).

В церемонии примут участие лишь 100 аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и оргкомитета Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Генеральная репетиция церемонии, которая пройдет 11 марта, будет закрыта для публики и журналистов. Аккредитация СМИ будет предельно ограниченной.

В комитете также призвали мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь или же где он будет оставаться на ночь, следовать указаниям Министерства здравоохранения Греции и Национальной организации общественного здравоохранения.

В ведомстве заверили, что будут продолжать следить за ситуацией и принимать решения в зависимости от дальнейшего развития событий, но с целью защиты общественного здоровья.

Отметим, что в Японии на сегодня зафикисировано более 500 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли. В Греции же таковых, по последним данным, 74, причем смертельных случаев пока не было.

Как сообщали "Вести.ua", накануне из-за коронавируса Франция ввела запрет на мероприятия с более чем 1 тыс. участников, а ранее его ввели в соседней Швейцарии, из-за чего пришлось отменить даже ежегодный Женевский автосалон.

Отметим, что наибольшее распространение в Европе коронавирус получил в Италии - там подтверждено уже более 7,4 тыс. случаев, из чего большинство - в провинции Ломбардия. Именно из Италии, где более 360 человек уже умерли от новой болезни, вирус "привезли" домой граждане целого ряда стран Восточной Европы, где, однако, пока массового заражения не наблюдается. Среди таковых и Украина, а накануне к списку присоединилась и Молдова.

Украинское Министерство иностранных дел рекомендовало воздержаться от поездок в страны и регионы, наиболее затронутые распространением коронавируса.