Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье

2019-12-20 22:12 141

На выходных в Украине будет относительно тепло. В субботу почти во всех областях солнечно, а вот в воскресенье ливни по всей стране, сообщает Гидрометеоцентр.

В рабочую субботу, 21 декабря в стране будет солнечно. Во Львовской и Закарпатской областях ливни. Ветер южный и очень умеренный.Средняя температура воздуха на западе +6…+9 градусов днем и +1…+5 ночью. На севере страны днем от +7 до +9, а ночью от +3 до +6. В центральных областях амплитуда температур днем составит +7…+10, а ночью +1…+5. На востоке страны днем от +3 до +8, а ночью от -3 до +3. На юге страны +9…+13 днем и +2…+7 ночью. В столице 21 декабря +7…+9 днем и +4…+6 ночью. Осадков и сильных ветров не прогнозируется.

В воскресенье, 22 декабря, дожди и ливни во всех областях Украины. Ветер этого дня усилится, но будет держать южное направление. На западе температура воздуха днем составит +6…+10, а ночью -1…+5. В то же время на юге +7…+9 днем и +4…+6 ночью, а на востоке +5…+9 днем и -1…+5 ночью. Днем средняя температура воздуха на юге Украины будет колебаться от +10 до +13, а ночью от +3 до +6. В центральных областях от +7 до +10 днем и от +3 до +5 ночью. В Киеве температура днем составит +7…+9, а ночью +4…+6. По прогнозам днем дожди, а ночью облачно, однако без осадков.