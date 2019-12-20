Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье

2019-12-20 22:12 141

На выходных в Украине будет относительно тепло. В субботу почти во всех областях солнечно, а вот в воскресенье ливни по всей стране, сообщает Гидрометеоцентр.

В рабочую субботу, 21 декабря в стране будет солнечно. Во Львовской и Закарпатской областях ливни. Ветер южный и очень умеренный.Средняя температура воздуха на западе +6…+9 градусов днем и +1…+5 ночью. На севере страны днем от +7 до +9, а ночью от +3 до +6. В центральных областях амплитуда температур днем составит +7…+10, а ночью +1…+5. На востоке страны днем от +3 до +8, а ночью от -3 до +3. На юге страны +9…+13 днем и +2…+7 ночью. В столице 21 декабря +7…+9 днем и +4…+6 ночью. Осадков и сильных ветров не прогнозируется. 

В воскресенье, 22 декабря, дожди и ливни во всех областях Украины. Ветер этого дня усилится, но будет держать южное направление. На западе температура воздуха днем составит +6…+10, а ночью -1…+5. В то же время на юге +7…+9 днем и +4…+6 ночью, а на востоке +5…+9 днем и -1…+5 ночью. Днем средняя температура воздуха на юге Украины будет колебаться от +10 до +13, а ночью от +3 до +6. В центральных областях от +7 до +10 днем и от +3 до +5 ночью. В Киеве температура днем составит +7…+9, а ночью +4…+6. По прогнозам днем дожди, а ночью облачно, однако без осадков.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Дожди, жара и холодные ночи - прогноз погоды на праздничные выходные

2019-08-23 14:47 3603

КАРТА Прогноз погоды на выходные: 15 и 16 июня в Украине будет жарко, на Западе - дожди

2019-06-14 18:28 1773

КАРТА Прогноз погоды на выходные: ожидаются мощные снегопады и мороз до -8°C

2018-12-14 21:33 7710

КАРТА За день до лета в Украину пришла жара - сегодня термометры покажут до +33°C

2018-05-31 11:15 5889

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье

2019-12-20 22:12 141

В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов

2019-12-20 20:29 186

В полиции заявили, что за год в Киеве резко снизился уровень преступности

2019-12-20 18:33 210

фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен

2019-12-20 17:28 324
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье 2019-12-20 22:12 141
В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов 2019-12-20 20:29 186
В полиции заявили, что за год в Киеве резко снизился уровень преступности 2019-12-20 18:33 210
фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен 2019-12-20 17:28 324

Лента

23:30 Беларусь на десятки млн снизила сумму компенсации за грязную нефть из РФ
23:00 Политический кризис Израиле - назначены третьи досрочные выборы подряд
22:30 В Турции решили купить в США новейшие ракетные комплексы Patriot
КАРТА 22:12 Прогноз погоды на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье
21:36 Механик American Airlines признал, что ломал самолеты из-за низкой зарплаты
20:29 В Украине за год браков было в пять раз больше, чем разводов
19:31 Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь
19:31 ВОЗ озвучил страшную статистику по смертности от кори с начала года
19:30 Вирус Эбола побежден - в США выпустили первую эффективную вакцину
18:33 В полиции заявили, что за год в Киеве резко снизился уровень преступности