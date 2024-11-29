Жизнь Европу ждет аномально холодная зима из-за полярного вихря

2024-11-29 22:12

Европу ждет самая холодная зима за последние несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.



Ожидается, что температура к марту будет, в основном, ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. Вместе с тем, температура останется выше сезонной нормы.



По словам Эндрю Педрини, метеоролога из прогнозиста Atmospheric G2, любые длительные периоды более холодной погоды будут вызваны так называемым погодным явлением "Внезапное стратосферное потепление", которое приводит к ослаблению полярного вихря. Полярный вихрь - это динамика, которая ограничивает более холодные условия полюсами Земли.



"Пока мы внимательно следим за ноябрьской схемой, поскольку она больше соответствует тем, которые были в зимах, когда в конце концов был SSW", - сказал Педрини. Это может "слегка" повысить вероятность такого события позже этой зимой, добавил он.



Метеоролог компании MaxarМэтью Дросс отметил, что, в основном, ожидаются мягкие условия в северной и центральной Европе, а более низкие температуры будут сосредоточены преимущественно на юге, например, в Италии и на Балканах.



По данным Weather Services International, ожидается, что в декабре температура упадет, а спрос на отопление по всей Европе вырастет до уровней, превышающих сезонные нормы. В Осло средняя температура, по прогнозам, упадет до -12 градусов 8 декабря, что на 9 градусов ниже 30-летнего среднего значения.