Жизнь Жара в Украине достигла своего пика, но спадать начнет не ранее 18-20 июля

2024-07-15 10:27

В Украине продлится жара. Лишь 18 июля температура воздуха несколько снизится, но ослабление будет временным и не на всей территории Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жара сегодня достигнет своего пика до +40 градусов и выше и продержится несколько дней.

"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - предупредила она.

Синоптик уточнила, что прохладнее 18-20 июля станет на севере, западе, Винницкой, Киевской, Житомирской, Черниговской областях.

"После +35+40 градусов снижение температуры воздуха до +30 градусов или до +29 градусов - это действительно будет восприниматься измученным зноем организмом как похолодание", - отмечает синоптик.

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