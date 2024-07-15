Жизнь Жара в Украине достигла своего пика, но спадать начнет не ранее 18-20 июля

2024-07-15 10:27

В Украине продлится жара. Лишь 18 июля температура воздуха несколько снизится, но ослабление будет временным и не на всей территории Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жара сегодня достигнет своего пика до +40 градусов и выше и продержится несколько дней.

"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - предупредила она.

Синоптик уточнила, что прохладнее 18-20 июля станет на севере, западе, Винницкой, Киевской, Житомирской, Черниговской областях.

"После +35+40 градусов снижение температуры воздуха до +30 градусов или до +29 градусов - это действительно будет восприниматься измученным зноем организмом как похолодание", - отмечает синоптик.