Жизнь Из-за аномально теплой зимы в Украине значительно снизился уровень потребления электроэнергии

2025-01-27 16:33

Потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению из-за существенного потепления. Об этом сообщило Укрэнерго .

"Сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 2,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 24 января. Вчера, 26 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье - 19 января. Причина таких изменений - существенное потепление во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Энергетики просят граждан ограничить использование мощных электроприборов с 08:00 до 20:00. Также желательно не включать в этот период несколько устройств одновременно.

Напомним, вчера в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня, зафиксированного в 2021 году. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в некоторых регионах Украины может достичь +20 градусов. Такое аномальное потепление ожидает украинцев уже 30 января.