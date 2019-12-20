Детали Андрей Холодов выступает за разрушение "табачных" монополий

2019-12-20 15:24 195

Последний месяц Андрей Холодов находится в эпицентре событий будоражащих "табачный" рынок и связанных с правками в налоговое законодательство – инициативы депутата и его коллег призванные сделать табачный рынок прозрачнее и конкурентнее вызвали бурную реакцию.

Программа «Схемы: коррупция в деталях» от Радио Свобода посвятила Холодову и фирме «Киев маркет солюшн» целый часовой выпуск, НАБУ возбудило дело, а сам Холодов требует НАБУ провести это расследование. Об этом - в интервью КП сам народный депутат рассказал подробнее. « Народные депутаты Юрченко и Дубинский внесли поправку к законопроекту 1049 о введении торговых наценок на табачные изделия. На комитете я высказал свое мнение по этому поводу, изучил вопрос. 3 октября была внесена сама поправка, и я ее поддержал как народный депутат - своим голосом «за». Эта правка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет TEDIS, контролирующего 80% рынка. Эта правка попросту дает возможность равного доступа к дистрибуционным контрактам другим компаниям – оптовикам, которых, со слов производителей, около 20.

Важность борьбы с монополистом этого рынка и создание честных равных условий для всех компаний - дистрибьюторов подтвердил на встрече 7 ноября и Президент Владимир Зеленский. Честная дистрибуция – это основа свободного рынка. Принятый закон выводит продажу табачных изделий из тени, а это рынок объемом в 100 миллиардов гривен.

Этот закон дает возможность заработать не одному монополисту, а, как минимум, поможет 300 тысячам людей, которые живут на деньги, заработанные с табачного бизнеса, вокруг 60 тысяч розничных лицензий по стране. Которым не придется ехать на заработки по ближайшим странам Евросоюза. И эти изменения не обернутся катастрофой для отрасли. Повышение цены на пачку сигарет на 3 гривны, логично, снизит и доступ к табачным изделиям. Разве это плохо?»

Что же касается «травли», устроенной Холодову в некоторых украинских СМИ, то на свой странице в ФБ, он выразил мнение, кто и почему стоит за этим.

«Табачные изделия долго продавались только через одну компанию - Тедис (она же Мегаполис), Тедис детище Кауфмана, его друзей из РФ Кесаева и Кациева и семьи Януковича получило протекцию БПП уже давно (как они успешно переключились от партии регионов на БПП все видели и понимают). И, как стало ясно по заявлению Гончаренко, под их протекцией и сейчас. Законопроект 1049 разрушает монополию Тедиса и это не выгодно Кауфману и Гончаренко, очевидно».