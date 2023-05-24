ВОЙНА В Украине Евросоюз уже готовит особый пакет многолетней финансовой поддержки Украины

2023-05-24 12:28

Европейский союз работает над новым многолетним макрофинансовым пакетом помощи Украине на период после 2023 года. Об этом заявил представитель главы Европейского совета Баренд Лейтц, сообщает Укринформ.

По его словам, глава Совета ЕС Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме заявил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет финансовой помощи после 2023 года.



Лейтц отметил, что этот пакет отразит долгосрочные обязательства ЕС по помощи Украине. Также предполагается, что военная помощь будет увеличена, включая доставку боеприпасов и создание коалиции по поставке боевых самолетов.



По словам Лейтца, Мишель во время встречи с Зеленским подтвердил полную поддержку инициатив в рамках мирного плана Украины и намерен в полной мере координировать следующие шаги в их реализации со странами-членами ЕС.



В то же время, ЕС будет работать вместе с партнерами по G7, чтобы поразить каждую из основ российской экономики и обеспечить провал путинской "машины войны".



Напомним, в ранее Зеленский и Мишель встретились в японском городе Хиросима во время саммита G7. Одной из тем переговоров была европейская интеграция Украины и начало переговоров по вступлению в ЕС.