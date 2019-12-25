На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня , ранены два украинских военных.
Как сообщает штаб операции Объединенных сил, один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое.
Еще восемь обстрелов зафиксировано в секторе "Север", четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Шумел - из гранатометов различных систем, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток зафиксирован один обстрел недалеко от населенного пункта Крымское. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.