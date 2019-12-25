Украина КАРТА На Донбассе сутки прошли под обстрелами, ранены двое солдат ВСУ

2019-12-25 11:13 186

На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня , ранены два украинских военных.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое.

Еще восемь обстрелов зафиксировано в секторе "Север",  четыре раза неподалеку Новолуганского - из 82 мм миномета - 9 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Шумел - из гранатометов различных систем, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел недалеко от населенного пункта Крымское. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

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