Украина КАРТА На Донбассе сепаратисты применили запрещенные орудия большого калибра

2019-12-26 12:16 192

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщает штабООС, враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы рядом с населенными пунктами Красногоровка (два раза), Невельское, Старогнатовка (два раза), Василевка, Крымское, Луганское (четыре раза) и Новолуганское.