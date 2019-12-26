Украина КАРТА На Донбассе сепаратисты применили запрещенные орудия большого калибра

2019-12-26 12:16 192

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

Как сообщает штабООС, враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы рядом с населенными пунктами Красногоровка (два раза), Невельское, Старогнатовка (два раза), Василевка, Крымское, Луганское (четыре раза) и Новолуганское.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА На Донбассе сутки прошли под обстрелами, ранены двое солдат ВСУ

2019-12-25 11:13 300

Разведка: Боевики на Донбассе перешли к усиленной подготовке к атаке

2019-12-24 17:30 480

Сегодня станет ясно, состоится ли новогодний обмен пленными на Донбассе

2019-12-23 12:46 453

На Донбассе применили запрещенное оружие, у ВСУ есть потери

2019-12-23 11:13 441

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА На Донбассе сепаратисты применили запрещенные орудия большого калибра

2019-12-26 12:16 192

Лисичанск Луганской области из-за долгов остался без отопления и воды

2019-12-26 11:15 189

документ Поворот в деле Шеремета: Подозреваемая Кузьменко подала в суд на Арсена Авакова

2019-12-26 10:41 216

фото В Одессе опознали всех жертв пожара в колледже экономики и права

2019-12-26 10:14 186
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА На Донбассе сепаратисты применили запрещенные орудия большого калибра 2019-12-26 12:16 192
Лисичанск Луганской области из-за долгов остался без отопления и воды 2019-12-26 11:15 189
документ Поворот в деле Шеремета: Подозреваемая Кузьменко подала в суд на Арсена Авакова 2019-12-26 10:41 216
фото В Одессе опознали всех жертв пожара в колледже экономики и права 2019-12-26 10:14 186

Лента

15:12 Диктатор Асад готовится судиться с США, обвиняет в воровстве сирийской нефти
14:40 Доллар и евро в Украине продолжают быстро дешеветь - курс валют на 26 декабря
14:13 Киев упростил пересечение админграницы с оккупированным Крымом
13:41 В США отменили запрет на игру в снежки, который действовал почти 60 лет
13:14 Стала известна дата и условия подписания транзитного контракта Украины и РФ
КАРТА 12:43 Сегодня мокрый снегопад и туман - спасатели предупредили о непогоде
КАРТА 12:16 На Донбассе сепаратисты применили запрещенные орудия большого калибра
фото 11:42 В РФ появился безопасный секс - открыта первая презервативная лавка
11:15 Лисичанск Луганской области из-за долгов остался без отопления и воды
видео 11:05 Новый руководитель порта Южный намерен повысить эффективность предприятия