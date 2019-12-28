Детали Новинский: Украине нужна "команда мира"

2019-12-28 21:01 75

Подводя итоги уходящего 2019 года и анализируя год наступающий, народный депутат от Оппозиционного блока, Вадим Новинский в интервью газете Сегодня, отметил, что верит в объединительную силу мира и сделает все от себя зависящее, чтобы следующий 2020 год стал годом реализованных надежд. А для этого нужны практические действия следующего плана: «Прежде всего, настает время для серьезного политического диалога между Президентом, парламентскими и вне-парламентскими политическими силами об общенациональной мирной платформе. Кроме того, тема мира должна быть вынесена за скобки грядущих выборных кампаний. Возможно, для этого стоит провести Национальный круглый стол с участием Президента и политических лидеров».

Далее, Новинский считает, что пора преодолевать хроническую болезнь «внутренней информационной войны». И тут свое слово должны сказать коллективы ведущих медиа, выработать общую позицию по поводу «языка мира», изменить политизированную и, часто с использованием фейковой информации, агрессивную риторику на экранах ТВ и страницах электронных, печатных СМИ.

«Во главу угла все же нужно ставить интересы людей, относиться с пониманием к переживаемой всеми нами трагедии войны».

Также, по его мнению, необходимо вовлечь в программы восстановления Донбасса местное, региональное самоуправление и украинский бизнес.

«Ведь каждый украинский регион, и даже каждый областной центр или промышленный город могли бы реализовать собственные программы помощи отдельным населенным пунктам или объектам на Донбассе, где сейчас дефицит всего – рабочей силы, материалов, менеджерской и консультационной поддержки. Бизнес также может выступать в роли созидательной силы по развитию экономики территорий, переживших войну. Большой потенциал для такого взвимодействия бизнеса и власти заложен в законе о государственно-частном партнерстве, который нужно сделать более дееспособным и эффективным. Мариупольский форум мира должен стать постоянно действующей «площадкой» для такого диалога, а в будущем – и переместиться в Донецк и Луганск».

Новинский считает, что нужно наращивать потенциал переговорного процесса и создать легитимные переговорные группы в составе депутатов парламентов Украины и РФ. Обеспечить работу над проектами развития мирного Донбасса для научных и экспертных кругов. Поддержать гражданскую дипломатию.

«Несомненно, нам нужен диалог с жителями Донбасса, представителями местного самоуправления, с переселенцами и беженцами, которые будут возвращаться в свой родной край», утверждает политик.

Также, по его мнению, в Украине до сих пор не было внутреннего серьезного политического разговора: «а что делать нам внутри страны?» В октябре 2019 года Новинский уже затрагивал эту тему, представив свой миротворческий план «Гуманизм-Диалог-Соборность Украины», где главный акцент он как раз сделал на общих действиях внутри страны и на политике общегражданского примирения и со-участия. В завершение Новинский еще раз подчеркнул: наступающий 2020 год может стать в Украине настоящим Годом Мира. А для Европы, Украины и России 2020 год может стать станет годом восстановленного доверия, и открыть перспективы для новых континентальных процессов сотрудничества.

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