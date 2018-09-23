Детали Джангиров прокомментировал мирный план Новинского

2018-09-23 11:48 69

«Как мы все прекрасно видели, действующий Президент во время своего ежегодного Послания весьма резко высказался в отношении сторонников мира; правда, судя по всему, полемизировал он не с конкретными предложениями украинской «партии мира», а с биг-бордами, которые встречались на пути его кортежа и явно раздражали Гаранта. На другом полюсе отношения к проблеме находится пресловутый «рядовой украинец», который [согласно всем социологическим опросам] проблемы войны и мира на Донбассе считает первоочередной и абсолютном большинстве готов к миру через компромиссы», пишет на своей странице в Фейсбук политический медиаэксперт Дмитрий Джангиров.

Однако, если быть абсолютно объективным, то причисление Петра Порошенко к «партии войны» требует важного уточнения, считает он. «Действующий Президент не собирается всерьез воевать на Донбассе – в силу понимания реального соотношения сил – здесь он выступает сторонником формулы «ни мира, ни войны». Он является лидером «партии войны» во внутриукраинском гражданском противостоянии -- не в зоне АТО/ООС, а по всей территории Украины», отмечает Джангиров.

По мнению эксперта, в своем выступлении в ВР Президент Порошенко четко продемонстрировал, что не собирается даже имитировать образ «Президент всех украинцев»; он идет на выборы, как «Президент тех украинцев, которые разделяют заявленную им систему ценностей».

«Очевидно, что человек, несущий «не мир, но меч» своим согражданам, не собирается [да и не способен!] договариваться с теми, кто находится на неподконтрольной территории»

Джангиров считает, что мир с Донбассом и на Донбассе начинается с мира в Украине и между украинцами. Это – аксиома в определенной системе ценностей. Ценностей «партии мира»; здесь этот термин употребляется в наиболее общем смысле. В контексте того, как реализовывать эту систему ценностей на практике, эксперт цитирует интервьюВадима Новинского, который тот дал газете Сегодня в международный день мира. «Главная мысль его материала «Предчувствие мира» – эффективно реализовать Минские Соглашения по реинтеграции Донбасса можно будет только в том случае, когда «минский процесс» станет составной частью более широкого процесса гражданского примирения в Украине».

К этой главной мысли медиаэксперт добавляет еще два пункта [из 9-и] мирного плана Вадима Новинского. «Первый: «Украине необходимо законодательно закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы, которые – как показывает опыт – не объединяют, а делят страну. Любые инициативы относительно языковой, конфессиональной политики, политики в сфере исторической памяти должны быть отложены до восстановления в стране мира и стабильности» и Восьмой: «Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории "ДНР" "ЛНР", но и на всей территории Украины – должны быть разоружены, власть должна объявить кампанию по борьбе с бандитизмом – невзирая на то, какими были прежние заслуги у нынешних бандитов, террористов, рекетиров и рейдеров. Украина должна избавиться от камуфляжа и цвета хаки, перейдя к более спокойной и мирной цветовой гамме.»

Подводя итоги, Джангиров отмечает, что обнародованный Мирный План Новинского – это, во- первых, попытка осмысления конфликта на Донбассе как составной части внутриукраинского гражданского конфликта и, значит, решение «проблемы Донбасса» – составная часть «уврачевания» внутриукраинского конфликта. А во-вторых - перечень неотложных мер именно по достижению внутриукраинского гражданского мира, следствием чего станет возможным выполнение Минских Соглашений всеми сторонами.