Детали Джангиров прокомментировал мирный план Новинского

2018-09-23 11:48 69

«Как мы все прекрасно видели, действующий Президент во время своего ежегодного Послания весьма резко высказался в отношении сторонников мира; правда, судя по всему, полемизировал он не с конкретными предложениями украинской «партии мира», а с биг-бордами, которые встречались на пути его кортежа и явно раздражали Гаранта. На другом полюсе отношения к проблеме находится пресловутый «рядовой украинец», который [согласно всем социологическим опросам] проблемы войны и мира на Донбассе считает первоочередной и абсолютном большинстве готов к миру через компромиссы», пишет на своей странице в Фейсбук политический медиаэксперт Дмитрий Джангиров. 

 Однако, если быть абсолютно объективным, то причисление Петра Порошенко к «партии войны» требует важного уточнения, считает он. «Действующий Президент не собирается всерьез воевать на Донбассе – в силу понимания реального соотношения сил – здесь он выступает сторонником формулы «ни мира, ни войны». Он является лидером «партии войны» во внутриукраинском гражданском противостоянии -- не в зоне АТО/ООС, а по всей территории Украины», отмечает Джангиров.

По мнению эксперта, в своем выступлении в ВР Президент Порошенко четко продемонстрировал, что не собирается даже имитировать образ «Президент всех украинцев»; он идет на выборы, как «Президент тех украинцев, которые разделяют заявленную им систему ценностей».

«Очевидно, что человек, несущий «не мир, но меч» своим согражданам, не собирается [да и не способен!] договариваться с теми, кто находится на неподконтрольной территории»

Джангиров считает, что мир с Донбассом и на Донбассе начинается с мира в Украине и между украинцами.  Это – аксиома в определенной системе ценностей. Ценностей «партии мира»; здесь этот термин употребляется в наиболее общем смысле. В контексте того, как реализовывать эту систему ценностей на практике, эксперт цитирует интервьюВадима Новинского, который тот дал газете Сегодня в международный день мира. «Главная мысль его материала «Предчувствие мира» – эффективно реализовать Минские Соглашения по реинтеграции Донбасса можно будет только в том случае, когда «минский процесс» станет составной частью более широкого процесса гражданского примирения в Украине».

К этой главной мысли медиаэксперт добавляет еще два пункта [из 9-и] мирного плана Вадима Новинского. «Первый: «Украине необходимо законодательно закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы, которые – как показывает опыт – не объединяют, а делят страну. Любые инициативы относительно языковой, конфессиональной политики, политики в сфере исторической памяти должны быть отложены до восстановления в стране мира и стабильности» и Восьмой: «Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории "ДНР" "ЛНР", но и на всей территории Украины – должны быть разоружены, власть должна объявить кампанию по борьбе с бандитизмом – невзирая на то, какими были прежние заслуги у нынешних бандитов, террористов, рекетиров и рейдеров. Украина должна избавиться от камуфляжа и цвета хаки, перейдя к более спокойной и мирной цветовой гамме.»

 Подводя итоги, Джангиров отмечает, что обнародованный Мирный План Новинского – это, во- первых, попытка осмысления конфликта на Донбассе как составной части внутриукраинского гражданского конфликта и, значит, решение «проблемы Донбасса» – составная часть «уврачевания» внутриукраинского конфликта. А во-вторых - перечень неотложных мер именно по достижению внутриукраинского гражданского мира, следствием чего станет возможным выполнение Минских Соглашений всеми сторонами.

Еще по теме

В Минфине рассказали, сколько планируют одолжить в следующем году

2018-09-17 16:30 480

Полторак планирует отправить на Закарпатье военных

2018-08-02 16:30 1314

В Украине вновь планируют поднять тарифы

2018-05-19 11:00 16698

видео Полное видео о том, как Савченко планировала теракты

2018-03-22 20:47 13867

Еще новости в разделе "Детали"

Джангиров прокомментировал мирный план Новинского

2018-09-23 11:48 69

Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ

2018-09-21 16:57 702

видео Журналист назвал директора НАБУ Сытника «театром одного актера»

2018-09-21 14:51 549

видео Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку, - Мураев заявил о выходе из проекта “За Життя”

2018-09-21 14:12 672
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Джангиров прокомментировал мирный план Новинского 2018-09-23 11:48 69
Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ 2018-09-21 16:57 702
видео Журналист назвал директора НАБУ Сытника «театром одного актера» 2018-09-21 14:51 549
видео Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку, - Мураев заявил о выходе из проекта “За Життя” 2018-09-21 14:12 672

Лента

12:30 Тонкости продажи и дарения машины: как непопасть в неприятности
12:00 Вслед за Венгрией раздавать украинцам паспорта хочет и Чехия
11:48 Джангиров прокомментировал мирный план Новинского
11:30 Рейтинг Путина пострадал из-за санкций – Порошенко
11:00 Корабли Украины приблизились к Крыму – ФСБ
10:30 Венгрия не изменила название "уполномоченного по Закарпатью", вопреки обещаниям – МИД
10:00 ОБСЕ: Возле границы с РФ снова заметили колонну грузовиков
09:30 В Армянске сняли введенный из-за выбросов режим ЧС
08:50 Как Джошуа избивал Поветкина: смотреть полное видео боя
08:08 Выпадет снег: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине