Украина Новые платежки за тепло, новый газовый контракт и повышение минималки на 550 гривен. Что изменится с 1 января

2020-01-01 19:00 174

С января в Украине перестанет действовать мораторий на продажу земли, введут фиксированную цену на газ для населения, повысят минимальный прожиточный минимум, заработает новый Офис генпрокурора.

А также будут обнулены совместные газовые претензии с Россией.

Собрали информацию, что изменится в стране в первый месяц 2020 года.

Рынок земли

С 1 января прекратит действовать мораторий на продажу земли. Нынешний парламент не стал его продлевать. При этом закона о введении рынка сельхозземель у страны пока нет. Соответствующий законопроект прошел лишь первое чтение в Верховной Раде.

Ранее "Страна" писала, что это может обернуться ничем не ограниченным стартом свободного обращения (купли-продажи) земли. Об этом заявляла юрист Елена Лукаш.

Впрочем, есть и другая точка зрения - многие считают, что все равно нельзя будет продавать, так как в Земельном кодексе сказано, что мораторий действует до принятия закона про оборот земли. А раз он не принят, то и мораторий автоматически продлевается.

Цены на газ и снижение "теплых" тарифов

Правительство обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению по цене 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку, с ними получается до 7,8 гривен).

Премьер Алексей Гончарук заявлял, что благодаря в том числе этому в декабре и январе цены на отопление и горячую воду упадут. Наиболее масштабно - в декабре (в правительстве говорили о приблизительно 28%), и еще немного (порядка 5%) - в январе.

В КГГА уже заявили, что в Киеве тарифы на отопление с декабря снизятся на 22-23%.

При этом есть два нюанса. Снижать тарифы первыми кинулись те, кто только недавно их повысил. Поэтому после скидки ценники на тепло и горячую воду фактически возвращаются к прежним отметкам, а то и остаются выше. Кроме того, в формуле пересчета от Кабмина не учли декабрьское повышение цен на транспортировку и распределение газа, а они выросли почти вдвое.

К примеру, в Житомире тарифы на тепло и горячую воду на декабрь снизятся на 17-18%. Но накануне в этом городе повысили цены на отопление и горячую воду. И по странному стечению обстоятельств, на те же 18%, на которые сейчас обещают скинуть цены. Получается, что населению по-сути возвращают старый ценник на отопление.

Похожая ситуация в Кропивницком, который согласился снизить тарифы больше чем на 28%. В октябре исполком согласовал местным коммунальщикам повышение тарифов на отопление: на 22% больше, чем действующий на то время. Если теперь ценник снизят на 28,7%, то экономия будет, но не такая большая, как утверждают чиновники.

В Киеве тарифы последний раз пересматривались еще в мае, поэтому и тепло и горячая вода действительно будут стоить дешевле на 22-23%.

То есть стоит смотреть, скорее, не на сам факт пересчета тарифов, а на их динамику.

Новый газовый контракт с РФ

Россия и Украина подписали транзитный газовый контракт, который начнет действовать с 1 января. То есть РФ продолжит качать газ через Украину этой зимой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от этого контракта 7 миллиардов долларов за пять лет.

Это 1,4 млрд в год.

Сейчас Украина зарабатывает на транзите около 3 миллиардов в год. Учитывая, что объёмы транзита (65 миллиардов кубов в первый год и по 40 в остальные четыре года) уменьшатся тоже примерно в 2 раза, то, получается, что ставка транзита остаётся на плюс-минус том же уровне, что и сейчас.

Но более точно можно будет сказать, посмотрев уже подписанный контракт.

Также Киев и Москва отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января.

Стороны откажутся от исков, будут сняты аресты имущества. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанном 20 декабря.

Запуск офиса Генпрокурора

Со 2 января в Украине заработает Офис генерального прокурора. По словам главы ГПУ, в новом году уже не будет существовать генеральной прокуратуры Украины, как института.

В рамках реформы уменьшили количество департаментов, подразделений. Была создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

"Из 2500 сотрудников Генпрокуратуры в новом Офисе будет работать только 1500", - добавил генпрокурор.

Отбор на вакантные должности начнут с 20 января. Всего будет открыто более 200 вакансий.

При этом источники в ГПУ сообщают, что на самом деле штат даже увеличится, а вместо профессиональных прокуроров собрались набрать чиновников. Подробнее о том, как поменяется ГПУ после реформ Рябошапки, читайте в материале "Страны".

Минималка и пенсии

С 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты составит 4 723 грн (она увеличится на 550 гривен).

Прожиточный минимум вырастет с 1 января 2020 года на 91 грн (с 1 936 до 2027 грн), с 1 июля - еще на 91 грн (2118 грн), а с 1 декабря - на 71 грн и составит к концу 2020 года 2189 грн.

Пенсии повышаться не будут - их уже пересчитали вместе с прожиточным минимумом для нетрудоспособных с 1 декабря, повысив с 1564 гривен до 1 638 грн. Следующее повышение запланировано на 1 июля (до до 1712 грн).

А вот военным пенсионерам пенсии с 1 января поднимут. Еще с начала 2018 года военным начали выплачивать 50% от рассчитанной суммы повышения пенсий, с 1 января этого года — 75%, а с начала следующего — 100%.

При этом со следующего года увеличится с 26 до 27 лет минимальный страховой стад для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет.

Также в следующем году завершится повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

В 2020 году выйти на пенсию в 59,5 лет смогут только те женщины, которые родились до 31 марта 1961 года.

Начало всеобщих проверок получателей субсидий

С 1 января вступает в действие закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Он касается как получателей субсидий, так и тех, кто получает любые выплаты от государства (пенсии, пособия, льготы, стипендии и т.д.).

Проверка ставит своей целью обнаружить тех, кто получал выплаты от государства, но не имел на них права. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Повышение тарифов "Укрпочты"

С 1 января стоимость тарифов "Укрпочты" по пересылке письменной корреспонденции и бандеролей возрастет на 12,5% для неприоритетных и на 10% для приоритетных отправлений.

То есть, стоимость пересылки писем весом до 50 граммов вырастет с 8 до 9 грн и с 10 до 11 грн соответственно, а от 1 до 2 кг — с 32 до 36 грн и с 40 до 44 грн.

Изменение реквизитов налоговой

С 3 января 2020 года налоги и сборы в государственный и местные бюджеты зачисляют на новые бюджетные счета. Ознакомиться с новыми реквизитами можно на сайте налоговой по ссылке.

Также меняются счета для зачисления ЕСВ, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.

С 3 января средства, перечисленные на старые счеты, не будут зачисляться. Они будут возвращены, как невыясненные поступления. Ознакомиться с реквизитами счетов для уплаты ЕСВ по областям можно на сайте налоговой по ссылке.

Штрафы за евробляхи

Владельцев евроблях с 1 января могут начать штрафовать за нарушение таможенных правил. Суммы штрафов - от 85 до 170 тысяч гривен. За использование евробляхи в коммерческих целях взыщут – штрафы до 34 тыс грн.

До этого по штрафам действовала отсрочка. Не исключено, что ее снова примут.

Выходные в январе

В январе будет 10 выходных дней и 21 - рабочей. Официально в будни отдыхаем 1, 6 и 7 января. За 6 января нужно будет отработать в субботу 11 января.