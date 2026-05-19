Військові вже отримують проєкт нових контрактів - зарплата до 8,7 тис. грн на день

2026-05-19 16:45

Військові вже отримують проєкт нових контрактів. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на парламентаріїв.

Там, зокрема, пропонується надання права на відстрочку від призову по мобілізації після звільнення тим військовослужбовцям, які уклали контракт від 2-х і більше років із розрахунком, 1 місяць виконання бойових завдань — 3 місяці відстрочки.

Також пропонується:

• базова виплата для рядового складу — від 30 000 гривень на місяць

• +10 тис. грн щомісяця за підписання контракту

• 27 тис. грн — щорічна виплата за контракт

• 250 тис. грн — за захоплення противника в полон

• 25 тис. грн — за знищення противника

• до 8,7 тис. грн на день — за виконання завдань на лінії бойового зіткнення.