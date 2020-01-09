Политика У Трампа провели секретное заседание по крушению Boeing 737 в Тегеране - названы новые версии

2020-01-09 10:42 255

В результате крушения украинского самолета около Тегерана погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Boeing 737, принадлежащий «Международным авиалиниям Украины», направлялся в Киев. Он рухнул на землю и разбился через несколько часов после того как Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, на которых размещаются американские войска. Это стало поводом для предположений, что самолет мог быть ошибочно сбит иранскими ПВО. Но пять источников – три американских, один европейский и один канадский, – которые просили сохранить их анонимность, сообщили Reuters, что, согласно первоначальным оценкам западных разведслужб, самолет потерпел аварию из-за технической неисправности, и не был сбит ракетой.

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По имеющимся свидетельствам, один из двигателей самолета перегрелся, сообщил канадский источник.

Сотрудники администрации лидера США Трампа, включая министра обороны Марка Эспера, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джину Хаспел, провели секретное заседание для законодателей, сообщил на условиях анонимности один из присутствовавших законодателей-демократов. По его словам, докладчики не располагали информацией, указывающей на то, что самолет был сбит.

Ранее компания «Боинг» приземлила флотилию своих самолетов 737 MAX в связи с крушениями 2018 и 2019 года, передает издание golos-ameriki.

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Производитель двигателей самолета, французско-американская компания CFM, совладельцами которой являются General Electric и французская Safran, заявили, что спекуляции по поводу причин аварии являются преждевременными.

В соответствии с международными правилами, ответственность за расследование катастрофы лежит на Иране. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что министр иностранных дел Канады побеседует со своим иранским коллегой и подчеркнет необходимость «тщательного расследования».

Авария, вероятно, вызовет напряженность в соблюдении международных протоколов по сотрудничеству в расследовании авиакатастроф в период, когда США и Иран находятся в конфронтации. Информагентство Ирана Mehr привело заявление главы иранской организации гражданской авиации, который сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит «черные ящики» для анализа, но он не поделится ими с «Боингом».

Иранские СМИ также передали любительское видео, якобы запечатлевшее крушение самолета, на котором видна падающая яркая точка в темном небе. Видео сопровождалось комментарием, что самолет был «в огне». Его столкновение с землей сопровождалось еще более яркой вспышкой.

Эксперты в области безопасности утверждают, что авиационные инциденты редко имеют одну причину, и расследование всех факторов обычно занимает несколько месяцев. Современные самолеты проектируются и сертифицируются с расчетом на возможный отказ двигателя вскоре после взлета и могут летать на одном двигателе в течение длительного времени. Но нелокализованный отказ двигателя, приводящий к вылету шрапнели, может повредить другие системы и важные агрегаты самолета.