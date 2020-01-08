Политика фото Украинский Boeing-737 случайно сбили ПВО Ирана - на фото видны пробоины

2020-01-08 09:20 366

Украинский Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.

Об этом сообщает издание Al Hadath со штаб-квартирой в Аммане (Иордания). Правда, издание не ссылается на конкретный источник.

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Напомним, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось от 167 до 180 пассажиров. Самолет принадлежал МАУ. По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил. Иранские авиаслужбы сообщают, что основной версией крушения предварительно считается возгорание двигателя.