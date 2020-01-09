Украина фото На месте разбившегося Boeing 737 в Тегеране обнаружены обломки управляемой ракеты

2020-01-09 08:40 150

Предположения экспертов о том, что украинский пассажирский авиалайнер Boeing 737 был сбит сразу же после вылета из Международного аэропорта Тегерана получили первые подтверждения – на месте крушения самолёта обнаружены обломки зенитной-управляемой ракеты 9М331, использующейся ЗРК «Тор-М1».

Официальный Тегеран пока что не комментирует обнаружение обломков зенитной управляемой ракеты на месте крушения пассажирского авиалайнера авиакомпании «Международные авиалинии Украины», однако, судя по загадочным отверстиям в обломках фюзеляжа уничтоженного Boeing 737, самолёт действительно был уничтожен системой противовоздушной обороны.

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Также примечательным является тот факт, что за несколько секунд до трагедии, связь между экипажем самолёта и диспетчером неожиданно прервалась, что не исключает версию того, что системы связи самолёта дополнительно были заглушены средствами радиоэлектронного подавления.





