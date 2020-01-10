Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: мокрый снегопад и плюсовая температура

2020-01-10 18:35 162

Уже завтра в стране ожидаются новые мощные снегопады, однако морозов не будет. Мокрый снег будет быстро таять. В воскресенье осадки прекратятся.

В субботу, 11 января, снег с дождем будет почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Черновицкой и южных областей. На севере днем синоптики прогнозируют 2...4 градусов тепла, а ночью 0...2. На территории южных, центральных и западный областей днем ожидается 3...5 градусов тепла, а ночью 0...2. На востоке прогнозируют ночью и днем 0...2 градуса тепла. В Киеве на рабочий выходной синоптики прогнозируют снег с дождем. Температура воздуха днем повысится до 3...5 градусов тепла. а ночью - 0...2.

В воскресенье, 12 января, в Украине осадков не прогнозируют, будет солнечно. На западе, юге и в центре страны днем температура воздуха повысится до 3...5 градусов тепла, а ночью 0...2. На территории северных и восточных областей днем и ночью синоптики прогнозируют 0...2 градуса тепла. В Киеве также осадков не будет. Температура воздуха днем повысится до 1...3 градусов тепла, а ночью до 0...2.