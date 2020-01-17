Украина КАРТА Сепаратисты применили оружие запрещенных калибров, погиб украинский солдат

2020-01-17 12:15 240

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Применялось оружие запрещенных калибров, Погиб украинский солдат.

По данным Штаба ООС, в секторе "Восток" боевики трижды нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Новотроицкого.

В зоне действия группировки "Север" боевики девять раз нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Майского; из минометов калибра 120 мм и 82-мм минометов - возле Новотошковского; со станковых противотанковых гранатометов - в районе Мироновского; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из снайперской винтовки - возле Новозвановки; из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Орехово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Зайцевого.