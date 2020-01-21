Украина КАРТА Сепаратисты применили запрещенное оружие, на Донбассе погиб боец ВСУ

2020-01-21 11:14 255

За минувшие сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенных минскими договоренностями видов оружия.

Один боец ВСУ погиб, еще один ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 21 января.

Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Опытное, Водяное, Новотроицкое, Орехово (три раза), Травневое и Луганское.