Политика На следующей неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины

2020-01-24 19:34 216

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта.

Как Трамп заявил журналистам, он ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - уверен лидер США.

Напомним, речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера. 

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