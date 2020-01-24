Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: украинцев ждет аномально теплый для января уикенд

2020-01-24 20:29 189

Погода на выходных в Украине немного изменится за счет приходящего теплого атмосферного фронта. Дневная температура порадует украинцев, термометры покажут до +8. Местами возможны кратковременные мокрые снегопады. По ночам будет немного прохладнее, но ниже - 1 температура не опустится.

Как указано в прогнозе гидрометцентра, в субботу, 25 января, осадков ждать не стоит (исключение составят Харьковская и Луганская области), а температура воздуха несколько возрастет. На западе ночные заморозки сохранятся на уровне 3−5 градусов ниже нуля, в центре столбики термометров будут колебаться между значениями минус 1 — плюс 1 градус, а в Крыму — между нулем и 2 градусами тепла.

В воскресенье, 26 января, мокрый снег и дождь будут наблюдаться во Львове и Ивано-Франковске, а в Ужгороде будет идти дождь. Температура воздуха днем в этих регионах поднимется до 4 градусов тепла, а ночью ожидаются минус 1-плюс 1 градус. В Киеве в последний день недели будет малооблачно, ожидается до 4 градусов тепла, а в Одессе, Николаеве и Херсоне будет еще теплее — до 8 градусов выше нуля.

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