Детали В прокуратуру Одесской области пришли старые-проверенные кадры

2020-01-27 09:08 135

 Именно так можно охарактеризовать набор заместителей прокурора Одесской области Максима Вихора.

Старый «чекист» взял себе в замы таких же старых – проверенных в том числе и коррупционными скандалами, замов. Как отмечают одесские активисты, список замов прокурора – сплошной «коррупционный шабаш». «Заместитель прокурора Одесской области Луняченко Александр Анатольевич. Какое же целомудренно чистое новенькое лицо! 20 лет был судьей самого коррумпированного в Одессе Приморского суда. Кстати, папаша у Александра тоже почти святой - Луняченко Анатолий, бывший председатель Апелляционного суда Одесской области. Молодец, умеет человек работать - за 25 лет работы наворовал миллионы. И сына научил», - отмечает одесская активистка Варвара Черноиваненко. Ее обвинения базируются на многочисленных сообщениях в открытых источниках о явно коррупционных решениях судебных дел, которые в свое время вел судья Луняченко. Вот только один из эпизодов: 2014 год. Судья Луняченко выпустил на свободу мужчину, который до смерти забил человека. Свое решение представитель Фемиды мотивировал тем, что это была «необходимая оборона». А в 2012 году он отпустил на свободу милиционера, который несколько часов пытал вора за то, что тот украл игрушку в дельфинарии. Несчастный даже пытался покончить жизнь самоубийством.

Также можно найти предостаточно информации об изысканном и очень дорогом образе жизни семьи Луняченко.

Еще один зам прокурора - первый заместитель прокурора области Вихора Гончаров Роман Васильевич. «Удивительно, но в прошлом тоже судья Приморского суда - 16 лет проработал. Зайчик.А потом все удивляются, как эта «новая команда» занимается решаловом с главой Приморского суда - Кичмаренко. Действительно. Как же так?!» - отмечает активистка.

В завершении своего представления широкой общественности новых замов прокурора Одесской области Варвара Черноиваненко ставит вполне обоснованный вопрос: «бывший сотрудник СБУ, а ныне председатель Одесской прокуратуры Максим Вихор, он в теме или в доле?» 

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