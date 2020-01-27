Детали Кива против легализации игорного бизнеса, поскольку может быть причастным к поставкам наркотиков в подпольных казино

2020-01-27 14:34 123

Нардеп Илья Кива выступает против легализации игорного бизнеса в Украине, поскольку может быть причастным к организации сбыта наркотиков в сети подпольных казино и залов игровых автоматов. Об этом сообщает Антикор.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. В числе наиболее активных противников законопроекта — Илья Кива. Накануне голосования он пытался сорвать заседание финансового комитета, а после первого чтения пообещал обжаловать документ в суде.

По данным издания, Кива имеет прямую финансовую заинтересованность в дальнейшем пребывании игорного бизнеса в «тени». «Разного рода «космолоты» работали в обход законодательства годами при содействии правоохранительных органов. Иными словами, жили под «крышей», за что щедро благодарили. Соответственно, наркоторговля в этих клубах тоже не могла осуществляться без присмотра правоохранителей. Тут и кроется интерес Кивы», — говорится в материале.

Так, с 2015 по 2016 годы Кива возглавлял Департамент МВД Украины по противодействию наркопреступности. В этот период он установил контроль над мелкими нарколабораториями, а также рынком сбыта наркотиков в ночных клубах и игровых залах. «Используя «корочку» главного наркоборца, Кива заставлял ночные клубы по всей стране сбывать вещества среди посетителей. Несогласных «загонял» в свойственной ему манере — угрожал собственникам и уничтожал законные бизнесы. Тому есть немало свидетельств и показаний от свидетелей и потерпевших, которые будут со временем будут обнародованы. Эти данные есть в распоряжении правоохранительных органов. Остается лишь надеяться на их непредвзятость и готовность испытать на деле закон о снятии депутатской неприкосновенности», — говорится в материале.

По данным издания, нардеп до сих пор получает откаты от поставщиков наркотиков в подпольных казино: «Легализация же эту «кормушку» прихлопнет — игорный бизнес будет приносить доход госбюджету, а не смотрящим».

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