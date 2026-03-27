Життя Блогерку-мільйоницю Альону Омович оштрафували на 5 млн грн за рекламу казино в Instagram

2026-03-27 13:34

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity оштрафувало блогерку Альону Омович на 5 млн грн за рекламу онлайн-казино. Про це повідомила пресслужба держагентства.

Команда держагентства виявила на сторінці блогерки в Instagram публікації з рекламою азартних ігор.

"Нагадуємо, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри. А просування неліцензованих казино - це ще більший негативний вплив на підписників", - мовиться у повідомленні.

Для встановлення особи блогерки держагентство звернулося до Бюро економічної безпеки (БЕБ) та "завдяки інформаційно-пошуковій роботі аналітиків Бюро, особу ідентифіковано - ФОП Старих Альона Едуардівна отримала штраф на понад ₴5 млн".