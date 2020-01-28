Политика Стало известно о чем на самом деле договорились Трамп и Эрдоган

2020-01-29 09:12 306

Президенты США и Турции - Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. 

Как сообщил в Twitter спикер Белого дома Джад Дир, президентам удалось договориться об общих целях в Сирии - оба считают, что столкновения в Идлибе должны прекратиться.

"Двое лидеров обсуждали необходимость избавиться от иностранного вмешательства и поддерживать перемирие в Ливии", - написал Дир.

Кроме того, он рассказал, что Трамп в разговоре призвал турецкого коллегу разрешить территориальный спор с Грецией в Средиземном море.

 

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