Украина Набсовет Укрзализныци уволил любителя золотых пуговиц Евгения Кравцова

2020-01-29 12:44 261

Наблюдательный совет Укрзализныци уволил главу правления компании Евгения Кравцова. Соответствующие документы поступили в Кабинет министров.

Как сообщает Лига.net со ссылкой на источник в Кабмине, решение об увольнении должно быть утверждено правительством.

В набсовете Укрзализници журналистам также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При  сообщили, что контракты с членами правления не разрывали. Исполняющим обязанности главы правления назначат члена набсовета Марчека Желько. Соответствующее представление о назначении уже также якобы есть в Кабмине.

Напомним, еще в конце прошлого года Евгений Кравцов сам заявил о прекращении контракта с Укрзализныцей и о новой работе в государственном секторе.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин Гончарука утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению

2019-11-04 08:39 870

В 2017-м в Украине появится автомагистраль «Львов – Винница – Одесса»

2017-01-17 09:15 7484

Верховная Рада отправила Арсения Яценюка в отставку и назначила Владимира Гройсмана

2016-04-14 11:43 4646

Антикоррупционное бюро теперь может законно прослушивать телефоны и читать электронку

2016-04-07 09:13 6205

Еще новости в разделе "Украина"

Набсовет Укрзализныци уволил любителя золотых пуговиц Евгения Кравцова

2020-01-29 12:44 261

Водителей, которые из-за российского сериала выгнали на трассу медика и волонтера, увольняют

2020-01-29 11:14 300

Доллар стремительно растет - курс подошел к психологической отметке в 25 грн

2020-01-29 10:42 318

В школах Украины хотят ввести новый обязательный предмет - основы ПДД

2020-01-29 08:40 261
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Набсовет Укрзализныци уволил любителя золотых пуговиц Евгения Кравцова 2020-01-29 12:44 261
Водителей, которые из-за российского сериала выгнали на трассу медика и волонтера, увольняют 2020-01-29 11:14 300
Доллар стремительно растет - курс подошел к психологической отметке в 25 грн 2020-01-29 10:42 318
В школах Украины хотят ввести новый обязательный предмет - основы ПДД 2020-01-29 08:40 261

Лента

фото 14:12 Кислотность воды в Тихом океане выросла настолько, что она разъедает раковины и крабов
13:45 США и Япония начали эвакуацию своих граждан из Китая, Украина прекратит авиасообщение 3 февраля
13:16 Евросоюз расширил санкции против РФ из-за Крыма - заморожены активы
12:44 Набсовет Укрзализныци уволил любителя золотых пуговиц Евгения Кравцова
видео 12:15 Экс-депутат Черновол может сесть на 5 лет за незаконное проникновение и хулиганство
11:43 Ушедшая из МИД Елена Зеркаль получила хорошую должность в "Нафтогазе"
11:14 Водителей, которые из-за российского сериала выгнали на трассу медика и волонтера, увольняют
10:42 Доллар стремительно растет - курс подошел к психологической отметке в 25 грн
10:13 Институт Нацпамяти раскрыл всю правду о бое под Крутами и украинских киборгах
09:41 В ВОЗ назвали меры Китая по борьбе против коронавируса nCoV рекордными