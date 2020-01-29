Украина Набсовет Укрзализныци уволил любителя золотых пуговиц Евгения Кравцова

2020-01-29 12:44 261

Наблюдательный совет Укрзализныци уволил главу правления компании Евгения Кравцова. Соответствующие документы поступили в Кабинет министров.

Как сообщает Лига.net со ссылкой на источник в Кабмине, решение об увольнении должно быть утверждено правительством.

В набсовете Укрзализници журналистам также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При сообщили, что контракты с членами правления не разрывали. Исполняющим обязанности главы правления назначат члена набсовета Марчека Желько. Соответствующее представление о назначении уже также якобы есть в Кабмине.

Напомним, еще в конце прошлого года Евгений Кравцов сам заявил о прекращении контракта с Укрзализныцей и о новой работе в государственном секторе.