Политика Новым членом набсовета Укрзализныцы назначен экс-глава правления и советник президента Камышин

2024-09-18 11:28

Кабмин назначил новым членом наблюдательного совета АО Укрзализныця советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця Камышина Александра Николаевича в качестве представителя государства. Уполномочить председателя правления акционерного общества Укрзализныця Лященко Евгения Анатольевича подписать гражданско-правовой договор с Камышиным Александром Николаевичем", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу 26 сентября 2024 года.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Ранее, в феврале 2023 года, Александр Камышин объявил о своей отставке с должности главы правления Укрзализныци.