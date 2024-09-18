Политика Новым членом набсовета Укрзализныцы назначен экс-глава правления и советник президента Камышин

2024-09-18 11:28

Кабмин назначил новым членом наблюдательного совета АО Укрзализныця советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця Камышина Александра Николаевича в качестве представителя государства. Уполномочить председателя правления акционерного общества Укрзализныця Лященко Евгения Анатольевича подписать гражданско-правовой договор с Камышиным Александром Николаевичем", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу 26 сентября 2024 года.

Напомним, 4 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Ранее, в феврале 2023 года, Александр Камышин объявил о своей отставке с должности главы правления Укрзализныци.

subscriber subscriber

Еще по теме

Из-за наводнения в ЕС Укрзализныця внесла изменения в графики движения поездов

2024-09-17 08:25

Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин

2023-12-23 13:30

В Укрзализныце хотят провести индексацию стоимости перевозок

2023-11-24 17:32

Укрзализныця назначила дополнительные поезда - маршруты, время, график следования

2023-08-10 09:31

Еще новости в разделе "Политика"

Стали известны имена 27 кандидатов на ключевые должности в Еврокомиссии

2024-09-18 15:38

Глава разведки Турции впервые озвучил новый способ завершить войну в Украине

2024-09-18 13:34

Новым членом набсовета Укрзализныцы назначен экс-глава правления и советник президента Камышин

2024-09-18 11:28

ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT

2024-09-17 21:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Стали известны имена 27 кандидатов на ключевые должности в Еврокомиссии 2024-09-18 15:38
Глава разведки Турции впервые озвучил новый способ завершить войну в Украине 2024-09-18 13:34
Новым членом набсовета Укрзализныцы назначен экс-глава правления и советник президента Камышин 2024-09-18 11:28
ЕС готовит 40 млрд евро кредитов для Украины без участия США - FT 2024-09-17 21:37