Украина Кабмин Шмыгаля назначил пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

2021-05-20 10:03

Правительство Украины переизбрало на срок до одного года 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegam-канале.

"Сегодня во время заседания Кабинета Министров было переизбрано пять членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" сроком до одного года", - пишет глава Кабмина.

Он также поблагодарил Наблюдательный совет за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании.

"Мы также благодарны председателю Наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия", - поделился Денис Шмыгаль.

По сообщению DW, кроме Споттисвуд, были переизбраны еще два независимых члена наблюдательного совета - Бруно Лескуа (Франция) и Люда ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства - Наталья Бойко и Юлия Кузнецов. В наблюдательный совет с марта 2020 также входит Роберт Бенш (США) в качестве представителя государства Украина, но его не допускали к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.