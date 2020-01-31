Украина КАРТА На Донбассе применили запрещенную артиллерию больших калибров

2020-01-31 13:15 186

За минувшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ был ранен.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, сепаратисты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Фиксировались обстрелы в районе населенных пунктов Березовое, Новотошковское (три раза) и Хутор Вольный. С начала нынешних суток враг два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных – рядом с Луганским и около Широкино. 

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Украина

КАРТА На Донбассе применили запрещенную артиллерию больших калибров 2020-01-31 13:15 186
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