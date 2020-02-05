Политика Зеленский решил, куда деть почти $3 млрд, которые Нафтогаз получил от Газпрома

2020-02-05 10:41 141

Президент Украины предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. 

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

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