ВОЙНА В Украине Новогодний стол-2023: сколько придется потратить украинцам

2022-12-13 21:00

В этом году украинской семье из четырех человек новогодний стол обойдется в 2655,17 гривен. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Детали

"Новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д., – обойдутся на семью из 4-х человек около 2655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем в 2022 году.

На 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн.

Расходы на мясные продукты выросли в два раза. Полкилограмма нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 250 грн (в 2,5 раза больше, чем в 2021 году), подбрюшины копченой – 237 грн (в 2,1 раза), биток из свинины свежий – 250 грн ( в 2,2 раза).

Мясо птицы по состоянию на конец 2022 года остается самым дешевым из видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего в среднем придется заплатить 134,45 грн (рост цены на 12%). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе-2023 составит 871,45 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 114,17 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 30,8-52,2%.

Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем составит 254,95 грн (на 37,5 % дороже стоимости в прошлом году). Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 15,80 грн, грибы (1 кг) – 77,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) – 34,75 грн, помидоры свежие (1 кг) – 67 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 168,92 грн (рост на 59,7%). За 2 кг мандаринов заплатим 99,80 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 25,80 грн (на 3,4% больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн за 1 кг (на 8,8% больше).

Бутылка игристого вина "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренде "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 28,4% и 16,1%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинца составит 2655,17 грн.

Семьям, у которых есть возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн, а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3180,17 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 2933,77 грн, что на 38,2% больше стоимости новогоднего стола 2022 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы 3523,77 грн.

"Нынешний довольно существенный рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и подорожанием горючего, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – сообщил Юрий Лупенко.