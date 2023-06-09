Мир Болгария готовит арбитражный иск против рф за приостановку поставок газа

2023-06-09 17:32

Минэнергетики Болгарии готовит арбитражный иск против российского монополиста Газпрома за приостановку поставок газа в апреле 2022 года после отказа Болгарии платить в российских рублях. Об этом объявил бывший глава болгарского минэнерго Россен Христов, сообщает Euractiv.

Болгария и Польша стали первыми странами-членами ЕС, пострадавшими от прекращения поставок российского газа после отказа от требования москвы платить за газ в рублях. Такое требование стало нарушением контрактов, определявших оплату в долларах.

Последние десять месяцев временное правительство пророссийского президента Румена Радева проявляло публичную пассивность по получению компенсации за приостановку поставок российского газа, несмотря на то, что это нанесло серьезный ущерб болгарской экономике и привело к росту инфляции. Более того, правительство Радева сначала пыталось вести переговоры о возобновлении поставок.

Христов добавил, что он пытался возобновить контакт с Газпромом и просил возобновить поставки газа, но российская компания не стала давать четкий ответ.

В марте 2023 года администрация Христова сообщила, что решение о подаче арбитражного иска против Газпрома не принималось, и никаких шагов по подготовке арбитражного иска не предпринималось.