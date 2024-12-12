Зимова єПідтримка: Тысячу Зеленского получили уже более двух миллионов украинцев

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что уже более 2,3 млн украинцев получили выплаты по программе Зимова єПідтримка, из них 520 тыс. - дети.
Федоров напомнил, что потратить средства можно на коммуналку, лекарства, книги и почтовые услуги. Или можно перечислить эти средства на нужды военных.
Также вице-премьер-министр предупредил о возможных задержках с выплатами. Но заверил, что все заявления обязательно будут банками проработаны.
Напомним, украинцы начали получать выплаты в рамках программы Зимова єПідтримка.