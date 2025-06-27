Політика Нафтогаз направив вимогу Газпрому про виплату $1,37 млрд відповідно до рішення міжнародного арбітражу

2025-06-27 14:39

Група Нафтогаз направила платіжну вимогу російській компанії Газпром про виплату $1,37 млрд відповідно до остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених Нафтогазом, зауважили в українській компанії.

"У разі відмови Газпрому виконати рішення добровільно Нафтогаз розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії", - говориться в повідомленні.

Предметом арбітражу було припинення з травня 2022 року плати Газпромом за транзит газу в порушення контрактних зобов'язань за принципом "take or pay". У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітраж, який Газпром намагався заблокувати через російські суди. В результаті трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю виніс рішення на користь української компанії.

В пресслужбі Нафогазу додали, що паралельно група продовжує процес примусового виконання арбітражного рішення про виплату росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році.

"Процес примусового виконання триває на різних етапах у десяти юрисдикціях. У Фінляндії та Франції вже є перші результати - арештовано російське майно. В інших країнах робота продовжується. З міркувань юридичної стратегії додаткові деталі наразі не розголошуються", - повідомили в Нафтогазі.

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