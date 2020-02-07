Украина КАРТА Пока вся страна следит за событиями в Раде на Донбассе снова горячо

2020-02-07 13:16 138

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских военных, применяли оружие запрещенных калибров. Ранен один украинский солдат.

Как сообщает штаб ООС, в секторе "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов нарушили "режим тишины" вблизи Красногоровки.

В зоне оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции вблизи Орехово; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле Новолуганского.