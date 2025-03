Политика Гренландию охватили массовые протесты против возможного установления контроля США

2025-03-17 13:32

На территории Гренландии продолжаются массовые протесты, вызванные заявлениями президента США Дональда Трампа относительно возможного установления контроля над островом. Как сообщает Dagens Nyheter, тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии - Нууку.

"Это самая большая демонстрация в истории острова. Протестующие также вышли на улицы второго по величине города Сисимиут. Население Гренландии составляет 57 000 человек, а самого Нуука - 19 000, поэтому большое количество людей на улицах - значительно", - пишет издание.

Протесты проходят под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

Вышедшие на улицы протестующие держали баннеры с англоязычными лозунгами: "Yankee go home" и "We are not for sale" (Мы не продаемся).

В то же время в Нууке также были замечены поклонники Трампа в кепках с надписью MAGA.

Ранее Трамп утверждал, что жители Гренландии хотят стать частью США. Жители острова хотят показать ему, что он ошибается.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию. Он отметил, что речь идет о "очень большом куске земли" с "очень маленьким по численности населением", но "очень важном для военной безопасности".