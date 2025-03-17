Политика Гренландию охватили массовые протесты против возможного установления контроля США

2025-03-17 13:32

На территории Гренландии продолжаются массовые протесты, вызванные заявлениями президента США Дональда Трампа относительно возможного установления контроля над островом. Как сообщает Dagens Nyheter, тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии - Нууку.

"Это самая большая демонстрация в истории острова. Протестующие также вышли на улицы второго по величине города Сисимиут. Население Гренландии составляет 57 000 человек, а самого Нуука - 19 000, поэтому большое количество людей на улицах - значительно", - пишет издание.

Протесты проходят под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

Вышедшие на улицы протестующие держали баннеры с англоязычными лозунгами: "Yankee go home" и "We are not for sale" (Мы не продаемся).

В то же время в Нууке также были замечены поклонники Трампа в кепках с надписью MAGA.

Ранее Трамп утверждал, что жители Гренландии хотят стать частью США. Жители острова хотят показать ему, что он ошибается.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию. Он отметил, что речь идет о "очень большом куске земли" с "очень маленьким по численности населением", но "очень важном для военной безопасности".

subscriber subscriber

Еще по теме

Новая власть Гренландии в ответ на притязания Трампа заявила о желании получить независимость

2025-03-14 08:26

Сторонники независимости Гренландии с большим отрывом одержали победу на досрочных выборах

2025-03-13 10:27

Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию

2025-03-05 14:39

Гренландия срочно объявила всеобщие выборы на фоне спорных заявлений Трампа

2025-02-06 10:27

Еще новости в разделе "Политика"

Гренландию охватили массовые протесты против возможного установления контроля США

2025-03-17 13:32

Иран отреагировал на масштабные прицельные удары США по хуситам в Йемене

2025-03-17 12:35

Трамп потребовал от мэра Вашингтона убрать с улиц столицы США все палатки с бездомными

2025-03-15 09:32

Парламент Франции одобрил усиление помощи Украине и конфискацию замороженных активов рф

2025-03-14 14:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Гренландию охватили массовые протесты против возможного установления контроля США 2025-03-17 13:32
Иран отреагировал на масштабные прицельные удары США по хуситам в Йемене 2025-03-17 12:35
Трамп потребовал от мэра Вашингтона убрать с улиц столицы США все палатки с бездомными 2025-03-15 09:32
Парламент Франции одобрил усиление помощи Украине и конфискацию замороженных активов рф 2025-03-14 14:39