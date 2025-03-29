Мир Массовые протесты в Турции: число арестованных граждан уже пошло на тысячи

2025-03-29 09:32

Турция отвергла международную критику по поводу ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу и массовых протестов, которые вспыхнули в стране. По словам министра юстиции Турции Ялмаза Тунча, заявления международных партнеров по этой ситуации являются "предвзятыми". В настоящее время почти 1900 человек были задержаны за участие в протестах, информирует Reuters .

Имамоглу, который является главным политическим конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был арестован по обвинениям в коррупции. Его задержание вызвало волну протестов по всей Турции, которые сопровождались массовыми арестами. Имамоглу был освобожден с поста мэра из-за этого уголовного расследования.

В ответ на критику со стороны международной общественности Тунч отметил, что Турция призывает своих европейских партнеров действовать, руководствуясь "здравым смыслом", и заверил, что арест был необходим ввиду серьезности обвинений.

"Намеренно арестовывать политиков мы не будем, но в случае если находятся доказательства правонарушений, это вполне возможно", – сказал он. Министр добавил, что судебная система действует независимо, а решение было принято в соответствии с законом, чтобы избежать сокрытия доказательств.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликсаи, с начала протестов были задержаны 1879 человек. Из них 260 арестованы до судебного разбирательства, а 489 освобождены. 662 человека все еще находятся в процессе задержания. В то время как травмированы 150 полицейских.

Правозащитные организации призывают к расследованию неправомерного использования силы полицией во время разгона демонстраций.

Западные лидеры выразили обеспокоенность ситуацией в Турции, заявив, что арест Имамоглу является показательным случаем общего отхода страны от демократических принципов. В частности, вопрос времени, когда был арестован мэр, арест которого состоялся незадолго до его объявления кандидатом на президентских выборах 2028 года, вызывает много вопросов о политических мотивах подобного решения.